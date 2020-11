[e공시 눈에 띄네] 코스피-3일

< 장 마감 후 주요 공시 >

◆ AJ네트웍스=파렛트 렌탈 사업부문 인적분할해 AJ피앤엘 설립

◆ 삼성바이오로직스=미국 제약사와 183억원 규모 의약품 위탁생산계약 체결

◆ 체시스=172억원 규모 주주배정 후 실권주 일반공모 방식 유상증자 결정

◆ 아세아=20억원 규모 자기주식 취득 결정

◆ 아시아나항공=경영 정상화 위해 3대1 비율 균등 무상감자 결정

◆ SK가스=3분기 연결 기준 잠정실적 매출 9566억원, 영업이익 502억원 기록

◆ 동원산업=3분기 연결 기준 잠정실적 매출 7341억원, 영업이익 934억원 기록

◆ 동원F&B=3분기 연결 기준 잠정실적 매출 8974억원, 영업이익 439억원 기록

◆ 대림건설=국내 관급기관 입찰 참가자격 1개월간 제한

