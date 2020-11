[아시아경제 서소정 기자] 라임자산운용(라임) 펀드 사기 사건을 수사 중인 검찰이 3일 금융감독원을 압수수색했다.

검찰 등에 따르면 서울중앙지검 형사6부(김락현 부장검사)는 이날 금감원 금융투자검사국에 검사와 수사관들을 보내 라임 펀드 관련 자료 등을 확보했다.

금감원 금융투자검사국은 증권사 검사 업무를 총괄하는 부서다.

검찰은 신한금융투자와 KB증권 등 증권사의 국내 라임 펀드 불완전 판매 및 부실 운영 의혹과 관련해 압수수색을 진행한 것으로 알려졌다.

서소정 기자 ssj@asiae.co.kr