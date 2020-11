안마의자 최대 50% 할인…바디프랜드, ‘2020 코리아 세일 페스타’ 참가

바디프랜드·라클라우드·W정수기 등 전 브랜드 참여

[아시아경제 김희윤 기자] 바디프랜드는 '2020 코리아세일페스타'에 참가, 안마의자, 천연 라텍스 침대, 정수기 등 자사 브랜드 제품을 최대 50% 할인 판매한다고 3일 밝혔다.

오는 15일까지 진행되는 2020 코리아 세일 페스타에서는 바디프랜드 안마의자 중 주요 모델을 대폭 할인된 가격으로 만나볼 수 있다. 전국 바디프랜드 121개 전시장 당 매일 1대씩 '렉스엘 2020'(정가 460만원)을 50% 할인한 230만원에 구매할 수 있다.

냉온풍 시스템을 적용한 ‘파라오SⅡ COOL’, ‘파라오Ⅱ COOL’, ‘팬텀Ⅱ COOL 보르도화이트’ 구매 시 월 최대 2만원의 렌탈료 할인 혜택을 제공한다. 일시불 구매 시 판매가에서 80만원을 할인해준다.

이태리산 천연 라텍스 매트리스 라클라우드, 자가교체형 직수정수기 W정수기 역시 구매, 렌탈 진행 시 모델에 따라 13~50%의 할인을 제공한다.

바디프랜드 관계자는 “신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)으로 인해 건강이 어느 때보다 중요해지는 시기에 합리적 가격으로 안마의자를 장만하실 수 있도록 혜택을 준비했다” 고 말했다.

김희윤 기자 film4h@asiae.co.kr