"연내 정부안 수립 차질없도록 협의"

[아시아경제 이광호 기자]정부는 3일 홍남기 경제부총리 겸 기획재정부 장관 주재로 정부서울청사에서 관계장관회의(녹실회의)를 개최해 장기 저탄소 발전전략(LEDS) 정부안 수립에 대해 논의했다.

회의에는 성윤모 산업통상자원부 장관, 조명래 환경부 장관, 구윤철 국무조정실장, 이호승 청화대 경제수석 등이 참석했다.

홍 부총리는 관계부처와 함께 관련 정책과제들과 향후 일정들을 논의했으며, 올해 말 LEDS 제출에 차질이 없도록 긴밀히 협의해 나가기로 했다.

