에어부산, 업계 최초 '단체 우대' 도입…무료항공권 제공

40인 이상 모임엔 전담 직원 배치 및 특별 기내방송

[아시아경제 유제훈 기자] 에어부산은 10인 이상의 사적 단체모임을 대상으로 한 '단체 우대 프로그램'을 도입한다고 3일 밝혔다. 국적항공사가 이같은 단체 우대 프로그램을 도입한 것은 이번이 처음이다.

이번 단체 우대 프로그램을 통한 혜택은 무료 항공권, 부가서비스, 단체 맞춤형 여행추천 서비스 등이다. 15인 이상의 단체는 국제·국내선 항공편을 이용할 때마다 최대 5매의 무료항공권이 제공되며, 향후 1년간 누적 이용 실적에 따라 추가 무료항공권이 부여된다. 14인 이하의 단체는 항공편 이용시엔 별도 혜택은 없으나 무료항공권 혜택은 누릴 수 있다.

각종 부가서비스도 제공된다. 단체 규모 및 국내, 국제선에 따라 무료 위탁수하물 추가, 국제선 라운지 이용권 등이 제공되며, 40인 이상 단체엔 별도 전담 직원이 배치됨과 동시에 특별 기내 방송서비스가 추가된다.

아울러 가입된 단체들에겐 37곳의 에어부산 협력 여행사가 제공하는 맞춤형 여행상품 정보도 제공된다. 에어부산 관계자는 "점점 단체 여행객의 성격과 그에 따른 취향이 다양해지고 있는 여행 트렌드를 반영해 이번 프로그램을 준비했다"라며 "산악회, 골프 모임 등 사적 단체 모임에 속해 있는 분이라면 반드시 가입해 많은 혜택을 누리시길 추천드린다"고 말했다.

한편 에어부산은 이번 프로그램 도입을 기념해 프로모션을 실시한다. 오는 30일까지 해당 프로그램에 가입한 단체 가입자 중 추첨을 통해 국내선 전 구간 왕복 항공권을 최대 3매까지 제공한다. 당첨자는 오는 12월7일 에어부산 홈페이지를 통해 발표된다.

