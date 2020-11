[아시아경제 이정윤 기자] 친형이 운영하는 PC방 화장실에서 여성 손님들의 신체를 불법 촬영한 남성에 경찰에 체포됐다.

서울 광진경찰서는 성폭력처벌법상 카메라 등 이용 촬영 혐의로 A씨를 붙잡아 조사하고 있다고 2일 밝혔다.

A씨는 광진구 구의동의 한 PC방 여자 화장실에 스마트폰을 숨긴 채 여성들의 신체를 여러 차례 촬영한 혐의를 받는다. 그는 1일 0시께 한 여성 손님이 화장실 핸드타월 통에 숨겨진 스마트폰을 발견해 이를 경찰에 신고하면서 덜미가 잡혔다.

해당 스마트폰에는 화장실을 찾은 다른 여성들의 사진과 동영상도 저장돼 있는 것으로 전해졌다. 경찰은 해당 스마트폰을 압수해 디지털 포렌식을 의뢰하는 한편, 추가 피해자 여부 등에 대해 조사하고 있다.

