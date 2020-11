서민 "'고인이용권' 저쪽 권리인 걸 망각" vs 김남국 "예의 지켰으면"

앞서 윤 총장 '응원 화환' 두고 설전

김남국 "시민 안전 생각하면 대검 앞 화환 부적절"

서민 "나뭇잎이 이렇게 위험하다" 비꼬아 비판

[아시아경제 임주형 기자] 일부 시민단체가 윤석열 검찰총장에게 보낸 이른바 '응원 화환'을 두고 김남국 더불어민주당 의원과 서민 단국대 교수가 신경전을 이어가고 있다. 서 교수는 "'고인이용권'이 저쪽 진영 권리인 것을 망각했다"며 비꼬아 비판한 가운데, 김 의원은 "타인에 대해 예의를 지키셨으면 좋을 것 같다"고 지적했다.

서 교수는 2일 자신의 페이스북에 '고인 이용해 죄송합니다'라는 제목의 글을 게재했다. 이 글에서 그는 "현실에서 살아있는 사람들이 실체적 진실에 눈을 감고 곡학아세하는 게 답답해 고인이용권이 저쪽 진영만의 권리인 것도 망각했다"며 "절대 언급조차 하면 안 되는 고인을 소환해 버렸다"고 비꼬았다.

앞서 서 교수는 지난달 31일 가수 고(故) 신해철 씨를 추모하면서 "신해철이 지금 살아 있었다면 현 정권의 작태에 누구보다 분노했을 것"이라며 "이런 와중에 신해철이 있었다면 나 같은 뜨내기가 얼떨결에 정권과 싸우는 투사가 되는 일 없었을 것"이라고 언급한 바 있다.

이에 대해 서 교수는 "앞으로는 히포크라테스는 물론 죽은 사람은 일체 소환하지 않겠다"고 덧붙였다.

이에 대해 김 의원은 "대학 교수가 직업 정치인은 아니잖나"라면서 "교수도 국민의 한 사람으로서 사회의 여러 현안에 대해서 비판할 수는 있겠지만, 항상 타인에 대해 예의를 지키며 지나친 풍자와 조롱은 삼가하시면 좋을 것 같다"고 했다.

다만 해당 게시글에 "'고인이용권은 좌파에게 있는데 내가 써서 미안하다' 이게 사과는 아닌 것 같네요"라는 댓글이 올라오자, 김 의원은 "아이고 또 그렇게 사과를 하셨나요. 사과를 하셨다는 말만 들었다"라고 답했다.

앞서 김 의원은 최근 서울 대검찰청 출입문 앞에 윤 총장을 지지하는 화환들이 늘어선 것을 두고 지난달 27일 "한 시민으로부터 화환에서 떨어진 잎사귀를 밟아 넘어질 뻔했다는 제보를 받았다"며 "시민의 불편과 안전을 생각하면 대검 앞 화환은 매우 부적절하다"고 화환 철거를 촉구하고 나섰다.

이에 대해 서 교수는 다음날 "여러분, 나뭇잎이 이렇게 위험합니다"라고 비꼬아 비판했다.

서 교수는 "낙엽이 우후죽순 떨어지는 오는 11월에는 낙엽으로 인한 부상자가 상상할 수 없이 나올 것으로 추측된다"며 "정부는 11월을 '낙엽 위험 시기'로 지정하고 시민들의 외출을 전면 금지할 것을 촉구한다"고 말했다.

