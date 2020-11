코퍼스코리아, 몬스터유니온과 드라마 공동제작 계약

[아시아경제 유현석 기자] DB금융스팩7호와 합병상장을 진행 중인 한류콘텐츠 해외배급 전문기업 코퍼스코리아는 드라마 전문 제작사 몬스터유니온과 협업해 오리지널 IP(지식재산권) 개발 사업에 착수한다고 2일 밝혔다.

몬스터유니온의 주요 작품으로는 최근 인기리에 종영된 악의 꽃을 비롯해 , 도도솔솔라라솔, 오! 삼광빌라!, 조선로코-녹두전, 슈츠 등이 있으며 이러한 다양한 장르의 웰메이드 드라마로 각광을 받고 있다.

코퍼스코리아는 2005년에 설립된 한류콘텐츠 전문 배급사로 약 15년간 일본 OTT 시장에 한류콘텐츠를 배급했다. 대표작으로는 도깨비, 푸른바다의 전설, 백일의 낭군님, 대군, 슬기로운 감빵생활과 같은 드라마는 물론 삼시세끼, 윤식당, 신서유기, 무한도전 등과 같은 인기 예능 프로그램 등이 있다. 최근에는 tvN에서 인기리에 방영중인 구미호뎐의 배급권을 획득한 바 있다.

정해룡 몬스터유니온 대표는 “이번 드라마 공동제작 계약 체결을 통해 당사의 퀄리티 있는 드라마 제작 역량과 코퍼스코리아의 탄탄한 한류 배급 네트워크 및 전략이 시너지 효과를 이뤄 성공적인 프로젝트가 될 것으로 기대하고 있다”고 전했다.

오영섭 코퍼스코리아 오영섭 대표는 “우리는 15년간의 해외배급 노하우와 477개 타이틀을 바탕으로 한류의 어떤 소재들이 해외에서 성공할 수 있는지를 축적된 DB를 바탕으로 분석했다"며 "이를 통해 해외에서도 흥행이 될만한 작품을 제작할 수 있다고 자신하는데 이와 더불어 DB금융스팩7호와의 합병 상장으로 당사는 퀀텀점프할 준비를 마쳤다"고 말했다.

코퍼스코리아는 DB금융스팩7호와 오는 11월 9일 합병승인을 위한 주주총회에서 합병상장이 가결되면 상장 절차에 따라 12월 28일 코스닥 상장을 예정하고 있다.

코퍼스코리아의 합병가액은 2000원이다. 합병비율은 1대 52.65, 합병 후 총 발생주식수는 3430만5674주다.

