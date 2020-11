김해시, '청년친화헌정대상' 수상 … 소통·정책 우수평가

[아시아경제 영남취재본부 강우권 기자] 경남 김해시는 서울 올림픽공원에서 열린 '2020청년친화헌정대상' 시상식에서 종합대상을 수상했다고 2일 밝혔다.

김해시는 기초자치단체 부문에서 정책과 소통 분야의 우수한 평가로 경남에서 유일하게 종합대상을 수상했다. 청년친화헌정대상은 국회사무처 소관 청년과미래에서 청년정책 및 소통 분야에 기여한 지자체와 국회의원에게 수여하는 표창이다.

선정위원회는 청년위원 100명과 교수, CEO, 언론인 등 전문가 9인으로 구성됐다. 정책, 입법, 소통, 지원 등 청년의 삶의 질 향상 기여 정도를 평가하는 청년친화지수가 심사 기준이다.

허성곤 시장은 "올해 청년기본법 제정으로 청년정책 추진과 청년들이 정책 결정의 주체로 참여할 수 있는 제도적 기반이 마련된 만큼 진정 청년 친화적인 청년정책 수립에 최선을 다하겠다"고 말했다.

한편 청년기본법은 청년의 권리와 책임, 국가와 지자체의 청년에 대한 책무를 정하는 등의 내용을 담은 법안으로 지난 8월 5일부터 시행됐다.

