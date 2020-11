팅크웨어, ‘아이나비 브이 샷 플러스’ 출시…11번가 단독 예약판매

제품 할인 및 정품 GPS, 무상장착쿠폰 등 다양한 혜택 제공

팅크웨어는 신제품 블랙박스 '아이나비 브이 샷 플러스(V Shot Plus)' 출시에 앞서 온라인 쇼핑몰 11번가에서 단독 예약판매를 진행한다고 2일 밝혔다. 사진 = 팅크웨어 제공

[아시아경제 김희윤 기자] 팅크웨어는 신제품 블랙박스 '아이나비 브이 샷 플러스(V Shot Plus)' 출시에 앞서 온라인 쇼핑몰 11번가에서 단독 예약판매를 진행한다고 2일 밝혔다.

예약판매는 오는 10일까지 11번가를 통해 진행 가능하며, 구매 시 32GB 제품 최대 34% 할인, 정품 GPS, 무상장착쿠폰, 1만원 주유권 등 다양한 할인 혜택을 받을 수 있다. 예약판매 구매고객 대상 차량용 무선충전 거치대 50% 할인 쿠폰도 제공된다.

오는 12일 정식 출시되는 아이나비 브이 샷 플러스는 전방 FHD, 후방 HD 영상화질의 2채널 블랙박스다. 야간 주행 등 밝기가 낮은 저조도 환경에서도 녹화가 가능한 나이트 비전이 적용돼 주야 안정적인 녹화화질을 지원한다.

아울러 정기적인 메모리 포맷이 필요 없는 포맷프리2.0 기능도 적용됐다. 녹화 영상을 별도의 파일 변환 없이 PC나 스마트폰에서 바로 확인할 수 있다.

실시간 통신 기능인 아이나비 커넥티드 스탠다드 서비스도 지원된다. 협대역(narrowband) 사물인터넷 통신망을 활용해 전용 스마트폰 애플리케이션과 연결, 실시간으로 차량 상태를 확인하는 기능이다.

주차 충격 시 실시간으로 문자와 이미지를 받을 수 있는 주차충격알림, 스마트폰 앱으로 블랙박스의 전원을 끌 수 있는 원격전원제어, 차량위치확인, 차량위치공유 등 기능도 장착됐다. 이들 기능은 별도의 동글을 구입해 연결하면 사용할 수 있다.

이 밖에도 3.5인치 터치 LCD, 타임랩스, 배터리 방전 방지 기능, 안전운행도우미 등의 기능도 지원한다.

아이나비 브이 샷 플러스의 가격은 ▲16GB 19만9000원 ▲32GB 21만9000원이다.

김희윤 기자 film4h@asiae.co.kr