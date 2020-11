[인터뷰]이정훈 강동구청장“GTX-D 유치 성공 수도권 동부 교통 중심지 도약”

5개월 만에 강동구 전체 인구 25%에 가까운 10만8508명 구민 서명 동참...수도권 동부 교통 중심지로 도약

[아시아경제 박종일 기자] “GTX-D 유치는 폭증하는 강동구 교통난을 해소할 해법이다. 코로나 시대에도 불구하고 5개월 만에 강동구 전체 인구의 25%에 가까운 10만8508명의 구민이 서명에 동참했다. 지난 9월 23일 국토교통부 장관에게 서명지를 전달했다. 꼭 GTX-D 유치를 성공시켜 구민의 행복이자 복지인 교통인프라를 제공하도록 최선을 다하겠다.”

이정훈 강동구청장은 GTX-D노선 유치를 위해 백방으로 뛰고 있다며 이같이 말했다.

구는 지난해 10월 국토교통부 대도시권광역교통위원회가 ‘광역교통비전 2030’에서 ‘서부권 신규 노선 검토’를 밝힌 이후 올 3월 주민 서명운동 추진, 6월 연구용역 착수, 8월 5일 주민설명회 개최, 8월24일 강동구·하남시 GTX-D 신설 토론회 및 유치위원회 발대식 등 GTX-D 도입에 적극적으로 나서고 있다.

이 구청장은 “GTX는 수도권 외곽~서울 도심 주요 거점을 30분대로 연결해 수도권의 심각한 교통난을 해소하는 사업이다. GTX-D가 강동구를 경유하면 강남권은 10분대, 수도권 주요 거점은 30분대 이동이 가능, 지하철 5·8·9호선 연장 사업, 세종~포천 고속도로 개통과 맞물려 수도권 동부 교통 중심지로 도약하게 된다”며 강한 의지를 보였다.

강동구는 대규모 재건축 사업 등으로 인구가 크게 증가하는 등 역동적 변화가 이뤄지고 있다. 이에 따라 교통수요 급증에 따른 생활인프라(SOC)를 확충이 시급한 실정이다.

이 구청장은 “현재 45만8000여 명의 인구에서 내년이면 인구 50만, 3년 후면 인구 55만의 서울에서 세 번째로 큰 도시가 된다. 그간 부족했던 복지·문화체육·교통 등 인프라 부족문제를 해결하려 노력하고 있다”고 말했다.

그러나 강동구는 크게 성장하고 있는 강동구 동쪽지역의 신흥 중산층 지역과 오래된 역사만큼 노후 시설이 많은 서쪽 구도심 지역과의 지역간 계층간 격차가 문제가 아닐 수 없다.

이 구청장은 “상대적으로 개발이 덜 된 구도심지역에는 대규모 복지·문화시설을 집중적으로 확충, 구민들의 생활편의를 높이고 인구가 크게 늘어날 지역에는 교통 인프라 조성, 도서관 건립 등 새로운 이웃을 위한 기반 시설을 확충해 다 함께 잘사는 더불어 행복한 강동을 만들겠다”라고 설명했다.

이 구청장은 “지하철 9호선 4단계 연장사업은 설계·시공을 일괄 입찰하는 ‘턴키’공사로 확정됐다. 구민들의 아낌없는 관심과 지원 덕분에 사업기간이 14개월 단축됐다. 착공부터 개통까지 조속히 이뤄지도록 서울시 등과 협의해 면밀히 추진하겠다”고 말했다.

강동구는 교통 인프라 조성 외 소규모 편의시설인 아이·맘 강동육아시티, 북카페 도서관 등을 각 생활권에 10개 씩 조성한다. 아이·맘 강동육아시티는 육아 복합커뮤니티 시설인데 장난감대여시설을 갖추고 있어 부모님의 만족도가 굉장히 크다. 현재 3호점까지 개소했고 북카페 도서관인 ‘다독다독’은 지난 9월 24일 1호점이 문을 열었다”고 말했다.

이 구청장은 “대규모 시설은 성내도서관이 올해 상반기에 리모델링을 거쳐 엔젤공방 허브센터와 함께 문을 열었다. 둔촌도서관은 10월30일 개관, 명일근린공원 공공도서관, 제2구민체육센터, 강동구민회관 북합문화체육시설 등의 건립을 준비하고 있다”고 밝혔다.

또 “특히, 직접 구민들께 약속한 사업 중에 하나인 청소년 문화의 집과 해공노인종합복지관 증축사업이 얼마 전에 착공에 들어갔다”고 설명했다. 청소년 문화의 집은 민선7기 구청장 공약사업으로 총 사업비 120억 원을 투입해 천호동 308번지 일대에 부지 596㎡, 연면적 2015.62㎡의 지하 2, 지상 4층 규모로 조성, 2022년 상반기 준공을 목표로 하고 있다.

이정훈 구청장은 “강동구하면 멈춰 있는 도시라는 느낌이 강했는데, 지금은 다양한 사업들로 인해 역동적 변화의 도시로 불리고 있다. 많은 사업들이 인구 55만 시대에 준공되면 지역 간?계층 간 차별 없는 강동에 바짝 다가가 다 함께 살기 좋은 공동체, ‘더불어 행복한 강동’이 실현 될 수 있을 것이라 기대하고 있다”고 말했다.

