[포토] 2020 코리아세일페스타 개막

국내 최대규모 쇼핑 축제인 '2020코리아세일페스타(KSF)'가 개막한 1일 서울 중구 명동거리에 관련 현수막이 걸려있다. 역대 최대 규모로 개최되는 이번 2020 코리아세일페스타는 전국 17개 광역시·도가 지원하고, 1,633개 업체가 참여해 내달 오는 15일까지 2주간 온·오프라인에서 동시에 열린다./김현민 기자 kimhyun81@

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.