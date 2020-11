인천 시내·광역버스에서 1일부터 무료 인터넷 이용

내년 말까지 행정복지센터·공원 등 6천여곳 추가 설치

[아시아경제 박혜숙 기자] 인천지역 시내버스와 광역버스를 이용하는 승객이면 누구나 무료로 인터넷을 이용할 수 있게 됐다.

인천시는 1일부터 '버스 무료 와이파이(무선인터넷) 서비스'를 운영한다.

시는 시민의 통신비를 줄이기 위해 과학기술정보통신부와 협약을 맺고 버스 무료 와이파이 구축사업을 추진했다.

지난해 5월 버스 271대를 대상으로 서비스를 도입한 데 이어 이달부터는 인천지역 전체 시내버스와 광역버스 2467대에도 적용했다.

이에 따라 승객들은 로그인 절차가 필요 없는 '개방형'과 아이디·비밀번호를 입력하는 '보안형' 가운데 하나의 와이파이를 골라 무료로 쓸 수 있다. 보안형 아이디와 비밀번호는 모두 영어 'wifi'다.

시는 인터넷을 하거나 동영상을 시청할 때만 공공 와이파이를 이용하고, 중요한 개인정보나 금융거래 정보를 처리할 경우에는 보안을 위해 공공형 와이파이 이용을 자제해 달라고 당부했다.

공공 와이파이 구축은 민선7기 들어 1497곳에서 3122곳으로 늘어났다. 시는 내년 말까지 행정복지센터와 버스정류장, 공원, 복지시설, 생활밀착형 순환버스 '인천e음버스' 등 6000여 곳에도 추가로 설치할 예정이다.

한편 시는 공공 와이파이를 시 홈페이지 지도기반으로 현재 위치에서 가장 가까운 공공 와이파이를 검색해 이용할 수 있도록 편의성을 높였다.

시와 구에서 구축한 공공 와이파이를 비롯해 도시철도와 통신사에서 구축해 개방한 와이파이 위치를 관공서, 관광, 교육, 교통, 복지, 문화, 편의시설로 구분해 안내하고 있다.

