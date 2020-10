[아시아경제 박종일 기자] 양천구(구청장 김수영)는 30일 오후 양천근린공원 야외무대에서 양천근린공원 개장식을 개최했다.

양천구의 대표 명소인 양천근린공원은 ‘오래된 숲, 새로운 봄’ 이라는 테마로 중앙광장, 책 쉼터 도서관, 실개천, 숲 명상원, 운동 공간이 마련되고, 공원의 중앙 광장을 천연잔디광장으로 바꾸는 등 대대적인 리모델링 사업을 실시해 30일부터 본격적으로 주민에 개방된다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr