삼성重, 3Q 영업손 134억…적자 폭 줄여

삼성중공업은 올해 3분기 연결 기준 영업손실 134억원을 기록했다고 30일 밝혔다. 매출액은 1조6769억원, 당기순손실 74억원으로 집계됐다. 전분기 대비 영업손실은 6943억원 줄었고, 매출액은 146억원 감소했다.

3분기 매출이 소폭 감소한 이유는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)로 인해 발주처 인력이 일시 귀국하면서 발생한 해양프로젝트 공정 순연과 도크 효율화를 위한 상선 부문의 공정 조정(slow down) 영향 때문이라고 삼성중공업 측은 설명했다.

적자 폭이 감소한 주된 이유는 2분기에 드릴십 감액손실 등 대규모 일회성 손실이 발생한 반면 3분기에는 해양 프로젝트 추가 정산(change order) 확보, 자재비 절감 효과 등 일회성 이익이 반영된 결과다.

한편, 삼성중공업의 3분기말 기준 순차입금은 3조6000억원으로 2분기말(3조8000억원) 대비 2000억원 개선됐다. 이는 헤비테일 입금구조 선박의 인도척수가 증가하며 자금수지가 흑자로 전환된 영향이다. 4분기에는 대형프로젝트 수주에 따른 대규모 선수금 입금이 예상됨에 따라 자금수지 개선이 확대될 것으로 전망된다.

삼성중공업 관계자는 "지난 주 유럽에서 원유운반선 2척을 추가로 수주하는 등 시황이 점차 개선되고 있다"며 "남은 기간 대형 LNG 프로젝트를 중심으로 최대한의 수주실적을 올리기 위해 총력을 기울일 것"이라고 강조했다.

황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr