[아시아경제 이기민 기자] LG전자가 30일 올해 3분기 실적 발표 컨퍼런스 콜에서 "4분기 온라인 판매 확대와 올레드(OLED) TV 매출 증대, 효율적 자원운영을 통해 의미 있는 성과를 거둘 것으로 기대한다"고 밝혔다.

이어 "다만 현재 유럽지역을 포함해 주요국에서 신종코로나바이러스감염증(코로나19)이 재확산되고 있고, 일부 국가의 락다운(봉쇄) 진행은 리스크 요인이 될 것으로 보인다. 잠재 리스크에 대비해 유통재고를 지속적으로 건전하게 유지했다"며 "4분기에 실적이 낮아지는 것에서 탈피하기 위해 노력했다. 개선된 실적을 보여드릴 것으로 예상된다"고 덧붙였다.

