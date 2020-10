11월 '불조심 강조의 달' 맞아 어린이 불조심 포스터 공모

[아시아경제 조인경 기자] 소방청이 '불조심 강조의 달'인 11월 한달 간 '어린이 불조심 포스터' 작품을 공모한다고 30일 밝혔다.어린이들의 생각을 통해 화재 예방의 중요성을 알리기 위한 행사다.

공모대상은 전국의 초등학생이며 주제는 화재 예방 등 소방안전과 관련된 것이면 모두 가능하다. 가까운 소방본부나 소방서에 4절 크기의 손 그림 포스터 1작품과 참가신청서를 우편 또는 방문 제출하면 된다.

각 시·도 소방본부가 12월 초 시·도별로 1차 예선을 거쳐 소방청에 최우수작을 1점씩 제출하면, 소방청은 18개 출품작에 대해 미술분야 교수 등 전문가들의 심사를 거쳐 행안부장관상 2점, 소방청장상 2점, 시·도지사상 14점을 등을 수여한다.

최종 심사결과는 12월 중 소방청 홈페이지에 게시하고, 수상작은 홍보물 제작에 사용할 계획이다.

공모전에 대한 자세한 내용은 소방청, 시·도 소방본부 및 소방서 홈페이지, 소방청 페이스북과 인스타그램 등 SNS에서 확인할 수 있다.

학생들이 그린 불조심 포스터를 공모해 우수 작품을 전시한 것은 1947년부터이며, 포스터를 이용한 홍보는 일제강점기에도 있었다고 소방청은 설명했다.

조인경 기자 ikjo@asiae.co.kr