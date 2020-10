[아시아경제 임철영 기자] A미국의 3분기 국내총생산(GDP) 성장률이 33.1%을 기록해 전문가들의 예상치 32.0%를 상회했다고 29일(현지시간) 블룸버그통신이 보도했다.

