[아시아경제 김흥순 기자] 배달 앱 배달의민족이 운영하는 배달 전용 마트 'B마트' 서울 관악서울대점에서 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확진자가 발생해 점포가 일시 폐쇄됐다.

배달의민족을 운영하는 우아한형제들은 29일 제품 포장을 담당하는 직원 A씨가 코로나19 확진 판정을 받았다고 밝혔다. 우아한형제들은 이에 점포 직원 60여명을 대상으로 코로나19 검사를 받게 했다. 이 가운데 50여명은 이날 검사를 받았고 남은 10여명은 30일 검사 예정이다.

해당 점포는 이날부터 임시 폐쇄된 채 내부 소독을 거쳤다. 우아한형제들은 이날 오후 해당 점포를 이용하는 관악구 일대 이용자에게 앱으로 코로나19 확진자 발생 사실을 알리고 서비스 일시 중단을 공지했다.

