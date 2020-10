김 산 무안군수, 원칙적으로 ‘시·도 통합’ 반대

‘시·도 통합청사’ 현 남악에 유지를 전제로 논의해야 한다

[아시아경제 호남취재본부 서영서 기자] 김 산 무안군수는 최근 대두되고 있는 광주·전남 통합 논의와 관련해 ‘시·도 통합청사는 남악에 위치해야 한다’는 김영록 전남지사의 입장에 의견을 같이한다고 29일 밝혔다.

김 군수는 “시·도 통합에 대해서는 원칙적으로 반대하지만, 통합 논의의 출발은 현 도청소재지인 남악신도시를 통합 청사의 소재지로 한다는 것을 인정하고 시작해야 한다”며 “다수 시장·군수들께서도 현 도청소재지에 통합 청사를 설치하는 것에 의견을 같이하는 것으로 알고 있다”고 말했다.

또한 “현 도청이 소재해 있는 지역의 군수로서 통합 청사가 다른 지역에 설치될 경우 남악신도시의 심각한 공동화를 유발하고, 상대적으로 열악한 서남권 지역의 낙후가 가속화될 것을 우려하지 않을 수 없다”며 “광주·전남 균형발전과 서남권의 지속할 수 있는 성장 동력 확보를 위해서는 반드시 시·도 통합청사가 남악에 그대로 유지돼야 한다”고 강조했다.

그러면서 “과거 도청의 남악 이전 문제로 인해 지역공동체에 심각한 어려움을 촉발한 사례를 또다시 반복해 지역 간 갈등을 유발하는 것은 대단히 소모적인 논쟁이 될 것”이라고 우려를 표명했다.

최근 김영록 도지사는 “기자간담회와 도정질문에서 연이어 광주·전남 통합에는 원칙적으로 찬성하지만, 다수 도민의 여론을 존중해 통합청사 소재지는 현 도청이 위치한 남악신도시에 설치하는 것을 전제로 통합에 관한 논의를 이어가야 한다”고 밝힌 바 있다.

한편, 통합청사 소재지 문제는 공론화 과정에서 시·도민 간 다양한 이해관계로 인한 갈등이 발생해 논의가 무산될 수도 있는 민감한 이슈이므로 통합청사 위치를 현 남악신도시로 확정해 예측되는 갈등을 예방해야 한다는 것이 전라남도의 입장이다.

