제주해경청 ‘연안안전 지킴이’ 시범 운영

연안 사고 예방을 위한 민?관 협업 체계 강화

[제주=아시아경제 호남취재본부 황정필 기자] 제주지방해양경찰청(청장 김성종)은 오는 11월 한 달 간 한국해양안전협회와 협업해 ‘연안안전 지킴이’를 시범 운영한다고 29일 밝혔다.

연안 안전 지킴이는 ‘연안사고예방에관한법률’ 제17조에 따라 연안해역의 특성을 잘 아는 사람 등을 ‘민간연안순찰요원’으로 위촉해 연안사고예방을 위한 순찰?지도업무를 보조할 수 있도록 하는 것이다.

이번 시범운영은 제주해양경찰서 1개소(이호해수욕장 일원), 서귀포해양경찰서 1개소(서귀포항 일원)를 지정하여 운영하고, 11월 한 달간 낚시객 등 해양레저활동자에 대한 안전사고 예방 활동과 함께 안전홍보 및 안전시설물 점검을 펼칠 예정이다.

제주지방해양경찰청 관계자는 “연안안전 지킴이 시범운영이 연안해역 안전사고 예방에 기여할 것으로 기대하고 시범운영 결과를 토대로 내년에는 확대한다는 방침이다.”고 말했다.

