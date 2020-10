법치주의 바로 세우기 행동연대가 29일 서울 중구 국가인권위원회 앞에서 출근길 사진 촬영을 위해 자신의 집 앞에 있는 기자의 사진을 SNS에 올린 추미애 법무부 장관의 행동과 관련해 사죄와 재발방지 대책 마련을 요구하는 진정서 접수 기자회견을 하고 있다. /문호남 기자 munonam@

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.