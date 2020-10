[아시아경제 이민지 기자] 하츠 하츠 066130 | 코스닥 증권정보 현재가 6,480 전일대비 90 등락률 +1.41% 거래량 667,281 전일가 6,390 2020.10.29 13:58 장중(20분지연) 관련기사 올까 말까 산타랠리.. 수익 키우는 플랜B하츠, 3분기 영업익 3억…전년비 64%↓[특징주]수도권 고농도미세먼지 예비저감 조치 시행에 관련주 '강세' close 는 3분기 개별 재무제표기준 영업이익으로 38억1900원을 벌어들여 전년동기대비 1181.5% 늘었다고 29일 공시했다.

매출액은 30.7% 증가한 350억원을 기록했고 당기순이익은 24억7600만원으로 219% 증가했다.

