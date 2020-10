국내 거주 외국인주민 222만명 … 일년새 7.9% 늘어

외국인근로자·결혼이주·자녀출산 등 총인구 중 4.3% 차지

[아시아경제 조인경 기자] 우리나라에 거주하는 외국인주민 수는 222만명으로, 전체 인구 가운데 4.3%를 차지하는 것으로 나타났다.

29일 행정안전부가 통계청의 인구주택총조사 자료를 활용해 발표한 '2019 지방자치단체 외국인주민 현황'에 따르면, 지난해 11월1일 기준으로 국내에 거주하는 한국국적을 가지지 않은 자, 한국국적 취득자, 외국인주민 자녀 등 외국인주민은 모두 221만 6612명으로 조사됐다.

이는 일년 전인 2018년 11월(205만4621명)보다 7.9%(16만1991명) 늘어난 규모다. 국내 총인구 5177만9203명의 4.3%에 해당하며, 17개 시·도 인구와 비교하면 8번째에 해당하는 충청남도(218만8649명)와 대구(242만9940명) 사이에 위치한다.

외국인주민의 유형별로는 한국국적을 가지지 아니한 자(외국인근로자, 외국국적동포, 결혼이민자 등)가 177만8918명(80.3%), 한국국적 취득자 18만5728명(8.4%), 외국인주민 자녀(출생) 25만1966명(11.4%) 등이었다.

거주 지역별로 보면 경기가 72만90명(32.5%), 서울 46만5885명(21.0%), 경남 13만4675명(6.1%) 등의 순으로 외국인주민이 많이 거주하고 있으며, 서울과 경기·인천 등 수도권에 59.4%가 몰려 있었다.

또 시·군·구별로는 경기 안산(9만2787명)에 가장 많은 외국인주민이 거주하며, 경기 수원(6만7073명), 경기 화성(6만5040명), 경기 시흥(5만9634명) 순으로 집계됐다.

외국인주민이 1만명 이상 또는 인구 대비 5% 이상 거주하는 시·군·구는 95개 지역으로 경기 23개, 서울 17개, 경남 10개, 경북 9개, 충남 7개 지역 등이었다.

이번에 발표된 통계는 중앙행정기관과 지방자치단체 등에서 외국인주민의 지역사회 정착 관련 정책을 수립하기 위한 기초자료로 활용된다.

이재관 행안부 지방자치분권실장은 "앞으로도 행안부는 외국인주민이 실질적 삶의 터전인 지역사회를 중심으로 잘 정착하고 생활할 수 있도록 지역사회 정착지원 기초인프라 조성 사업과 우수사례 공유·확산 등 지자체를 지원해 나가겠다"고 말했다.

