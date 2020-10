[아시아경제 강나훔 기자] 더불어민주당이 내년 4월 서울·부산시장 보궐선거 공천 여부에 대한 전당원 투표 방침을 정한 것으로 알려졌다.

29일 민주당에 따르면 오전 긴급 비공개 최고위원회를 소집해 재보선 방침을 논의하고 이같이 가닥을 잡았다.

이낙연 민주당 대표는 이날 오후 1시 의원총회에서 이러한 내용에 대해 입장을 밝힐 예정이다.

현재 투표를 통해 공천 여부나 당헌·당규 개정 여부를 묻는 방안이 거론된다.

전당원 투표는 이르면 이번 주말 실시될 것으로 보인다.

강나훔 기자 nahum@asiae.co.kr