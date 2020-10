세노바메이트 등 올해 R&D 우수성과 100선 선정

[아시아경제 황준호 기자] 과학기술정보통신부와 한국과학기술기획평가원은 '2020년 국가연구개발 우수성과 100선'을 선정해 29일 발표했다.

정부는 국가 발전을 견인한 과학기술의 역할에 대해 국민 관심을 높이기 위해 우수성과를 선정하고 있다.

올해는 정부지원을 받아 수행한 약 7만 여 연구개발(R&D) 과제(지난해 기준)를 대상으로 100건의 우수성과를 선정했다. 최우수 성과는 6대 분야별로는 2씩 총 12개 성과를 선정했다.

생명·해양 분야에서 최우수 성과로 선정된 성과로는 미국 식품의약품안전청(FDA) 시판 허가와 유럽 기술 수출 계약을 성사하기도 한 SK바이오팜의 '세노바메이트' 개발이 꼽혔다.

정보·전자 분야의 경우 '다양한 의료데이터'를 활용한 지능형 소프트웨어인 닥터앤서 기술 개발 성과(이준영, 정보통신산업진흥원)가 최우수 성과로 선정됐다.

올해 정부는 국민 체감형 우수 성과도 선정했다. 건강분야 사회문제 중 퇴행성 뇌·신경질환 해결 성과로는 '내 머리 속 공포기억, 시각자극으로 사라진다(신희섭, 기초과학연구원)'가 뽑혔다. 트라우마를 치료하는 새로운 뇌 회로를 발견함으로써 심리치료법의 효과를 과학적으로 입증한 것이 연구 성과다.

김성수 과기정통부 과학기술혁신본부장은 "과학기술이 우리나라의 사회문제를 해결할 수 있는 중심이 될 수 있도록 지속적으로 국가연구개발 예산을 확대할 계획이며, 국민들이 체감할 수 있도록 성과 홍보 등 소통에도 보다 노력할 것"이라고 밝혔다.

