KT엠모바일, ‘무제한 안심 요금제’ 출시

[아시아경제 구채은 기자] KT엠모바일이 추가 통신비 과금이 없는 저가형 무제한 요금제 ‘모두다 맘껏 안심’ 4종을 출시했다.

29일 KT에 따르면 ‘모두다 맘껏 안심’은 월 1~2만원대로 음성·문자 무제한, 데이터 기본 제공량 소진 후 400Kbps 속도로 지속 이용할 수 있는 요금제다. 400Kbps는 메신저 이용, 웹 서핑 등 기본적인 인터넷 서비스 사용이 가능한 속도다. 이 요금제는 월 기본 제공 데이터에 따라 ▲모두다 맘껏 안심+(월 11,400원) ▲모두 다 맘껏 안심 1.5GB+(월 13,500원) ▲모두다 맘껏 안심 2.5GB+(월 15,900원) ▲모두다 맘껏 안심 4.5GB+(월 21,900원) 총 4종으로 구성된다. 4개 요금제 모두 제휴 카드 이용 시 전월 실적에 따라 최대 2만원까지 통신비를 할인 받을 수 있다.

특히 ‘모두다 맘껏 안심+’는 월 제공 기본 데이터가 없는 대신 자체 보유한 완전 무제한 요금제 중 최저가를 구현한 것이 강점이다. 기본적인 인터넷 서비스를 주로 이용하는 수험생 및 의도치 않은 조작으로 인한 추가 요금 청구를 걱정하는 고령층에게 적합할 것으로 기대된다. 전승배 KT엠모바일 사업운영본부장은 “최근 알뜰폰 가입자 연령대가 다양해지면서 나이, 성별, 직업, 사용 패턴 등 고객 특성을 고려한 세분화된 요금 설계 역량이 중요해지고 있다”며 “KT엠모바일은 고객 요구에 기반한 요금제 출시·개편을 통해 고객 만족도 향상과 가계 통신비 인하를 실현해 나갈 것” 이라고 말했다.

한편 KT엠모바일은 소비자에게 실용성 높은 서비스 지원을 위해 올해 음성·데이터 무제한 요금제 ‘모두다 맘껏’을 개편 ▲400Kbps ▲1Mbps ▲3Mbps ▲5Mbps 등 데이터 제한 속도 별 총 9개 요금제를 보유하고 있다.

