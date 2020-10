[아시아경제 이기민 기자] 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 58,200 전일대비 800 등락률 -1.36% 거래량 7,715,738 전일가 59,000 2020.10.29 10:37 장중(20분지연) 관련기사 [컨콜]삼성전자 "3분기 화웨이 긴급 요청으로 D램 수요 증가"삼성전자 코로나 보복소비 3Q 깜짝실적, 4Q는 우려(종합)코스피, 외국인·기관 '팔자'에 장초반 약세...2300선 등락 close 는 29일 열린 올해 3분기 실적 컨퍼런스콜에서 "지난 25일 가족을 두고 떠난 이건희 회장에 대한 추모를 하고자 한다. 이 회장은 삼성전자를 작은 전자회사에서 현재의 글로벌 IT 리더로 탈바꿈시킨 진정한 비전가다"고 말했다.

이어 "특히 그의 1993년 신경영 선언은 글로벌 사회 발전에 기여하는 최고의 기술을 제공하겠다는 회사의 비전 정립에 있어 큰 원동력이 됐다. 삼성전자 임직원 모두는 이 회장의 기억을 소중히 간직하겠다"며 "그의 유산은 영원할 것이다"고 덧붙였다.

