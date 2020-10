文대통령, WHO 사무총장 한글 트윗에 "우리 국민에 좋은 격려"

文대통령, SNS 통해 답변 전해 "K-방역은 국민 모두가 방역주체가 되어 이룬 결과"

[아시아경제 류정민 기자] 문재인 대통령은 29일 테드로스 세계보건기구(WHO) 사무총장의 한글 트윗에 대해 "테드로스 사무총장님, 한국의 코로나19 대응노력을 높이 평가해주셔서 고맙다"면서 "특히 한글로 쓰신 메시지는 우리 국민들에게 좋은 격려가 됐다"고 밝혔다.

문 대통령은 이날 소셜네트워크서비스(SNS)에 올린 글을 통해 "K-방역은 국민 모두가 방역주체가 되어 이룬 결과이다. 앞으로도 코로나 극복을 위해 WHO와 협력하며 국제사회와 함께 노력해 나갈 것"이라고 다짐했다.

앞서 테드로스 사무총장은 이례적으로 한글로 작성한 글을 트위터에 올려 한국 정부에 감사의 뜻을 전한 바 있다. 테드로스 사무총장은 "대한민국의 대응은 연대와 검증된 공중보건 조치의 준수가 코로나19의 세계적 대유행을 효과적으로 통제할 수 있다는 것을 보여줬다"면서 문 대통령 리더십과 한국 정부의 협업에 감사의 뜻을 전했다.

