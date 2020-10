[아시아경제 정동훈 기자] 유명희 산업통상자원부 통상교섭본부장이 세계무역기구(WTO) 차기 사무총장 선호도 조사에서 경쟁 상대였던 나이지리아의 응고지 오콘조이웨알라 후보에 열세인 것으로 나타났다.

주요 외신은 28일(현지시간) WTO가 오콘조이웨알라 후보에게 WTO를 이끌 것을 제안했다고 보도했다.

다만 WTO 사무총장 최종 선출까지는 WTO 164개 회원국이 컨센서스(의견일치)를 도출해야 하는 과정을 거쳐야 한다.

정동훈 기자 hoon2@asiae.co.kr