용인 골프모임 관련 3명 추가

[아시아경제 송승윤 기자] 서울시는 28일 0시부터 오후 6시까지 추가로 파악된 서울 내 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확진자가 33명이라고 밝혔다.

감염경로별로는 ▲용인시 골프모임 관련 3명(서울 누계 23명) ▲생일파티 모임 관련 1명(〃 6명) ▲타시도 확진자 접촉 1명(〃 261명) ▲ 산발사례나 옛 집단감염 등 '기타' 24명(〃3174명) 등이다.

방역당국이 감염경로를 조사 중인 확진자는 4명(〃 1010명)이다. 이날 오후 6시 기준 서울시 코로나19 확진자 누계는 5909명이 됐다.

