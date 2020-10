정의연, 일본군 위안부 피해자 지원시설 '마포쉼터' 폐쇄

[아시아경제 정동훈 기자] 정의기억연대(정의연)가 운영하던 일본군 위안부 피해자 쉼터 '평화의 우리집'(마포 쉼터)이 폐쇄됐다. 이로써 정의연이 운영하던 위안부 피해자 시설은 한 곳도 남지 않게 됐다.

28일 정의연에 따르면 정의연 측은 전날 마포 쉼터 내 할머니들의 유품과 단체의 기록물 등을 정리하는 등 이사를 마쳤다. 해당 자료와 물건들은 마포구에 마련된 별도의 수장고로 옮겨진 것으로 알려졌다.

마포 쉼터는 마포구 연남동에 있는 지하 1층·지상 2층 규모 단독주택으로 2012년 명성교회로부터 무상 임대를 받아 설립됐다. 정의연 전신인 한국정신대문제대책협의회(정대협)가 서대문구에서 운영하던 기존 쉼터 시설이 열악해 새 공간을 물색하다가 명성교회 측으로부터 쉼터 건물을 빌려 사용해왔다.

쉼터에는 고 이순덕(1918∼2017)·김복동(1928∼2019) 할머니가 생전에 머물렀고, 올해 6월까지 길원옥(92) 할머니가 요양보호사들의 도움을 받아 거주했다. 길원옥 할머니는 올 6월 양아들인 황모 목사와 함께 마포 쉼터를 떠났다. 황 목사는 손영미 소장이 세상을 떠난 뒤 할머니를 직접 모시겠다는 뜻을 밝힌 것으로 알려졌다.

