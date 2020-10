코로나 여파에 아모레퍼시픽 영업익 49% 감소(종합)

[아시아경제 조유진 기자] 아모레퍼시픽그룹은 올 3분기 연결기준 영업이익이 610억원으로 전년동기대비 49.4% 감소한 것으로 잠정 집계됐다고 28일 공시했다.

같은 기간 매출액은 23% 감소한 1조2086억원을, 당기순이익은 93.7% 줄어든 70억원을 기록했다.

주력 계열사인 아모레퍼시픽(-22%)과 아모스프로페셔널(-12%)이 영업이익 감소를 기록했고, 이니스프리와 에스쁘아는 각각 적자전환했다.

아모레퍼시픽의 경우 국내 사업 영업이익이 57% 감소했고, 해외 사업은 43% 줄었다. 매출액도 각각 28%, 13% 감소했다. 다만 중국 시장에서는 럭셔리 브랜드의 온라인 매출이 전년 대비 80% 이상 성장했다.

신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 영향으로 영업이익이 급감하는 흐름이 지속됐다. 회사 측은 코로나19 여파와 채널 재정비로 면세, 백화점, 로드숍 등 오프라인 채널의 매출이 하락하며 영업이익도 감소했다고 설명했다. 해외에서도 코로나19 확산이 지속되며 전반적으로 매출과 영업이익이 감소했다.

다만 디지털 마케팅 강화로 인해 온라인 채널에서의 성장세는 두드러졌다. 중국 온라인 시장에서 럭셔리 브랜드가 선전했으며 설화수가 인도 나이카에 입점하고 에뛰드가 중국과 말레이시아의 멀티브랜드숍 채널에 입점하는 등 시장 다변화도 지속해서 추진했다. 북미와 유럽 시장은 오프라인 채널 조정 및 관광 수요 감소 등으로 어려움을 겪으며 매출이 감소했다.

아모레퍼시픽그룹은 연내 혁신 상품 출시와 온오프라인 시너지 마케팅을 통해 실적 개선의 교두보를 마련한다는 각오다.

조유진 기자 tint@asiae.co.kr