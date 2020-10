LG이노텍, 3분기 영업익 894억원…기판소재·전장부품 선방

매출 2조2298억원, 전년 동기比 8.8%↓

LED사업 종료…"사업 포트폴리오 개선"

[아시아경제 이동우 기자] LG이노텍은 올 3분기 매출 2조2298억원, 영업이익 894억원을 기록했다고 28일 밝혔다. 전년 동기 대비 매출은 8.8%, 영업이익은 52.1% 감소했다. 다만 전분기 대비 매출은 44.8%, 영업이익은 108.2% 증가했다.

LG이노텍은 “신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 팬데믹 지속으로 시장의 불확실성과 경영환경 변화가 컸다”면서 “차별화 기술과 품질 경쟁력을 보유한 통신용 반도체 및 모바일용 기판, 전장부품이 견조한 성장을 보이며 안정적인 실적을 기록했다”고 말했다.

부문별로 보면 광학솔루션사업은 전분기 대비 57% 증가했다. 전년 동기 대비로는 13% 감소한 1조4584억원의 매출을 기록했다. 고객사 신모델 물량 변화로 전년 동기 대비 일시적인 매출 감소를 보였다. 다만 LG전자 신모델 양산 돌입 및 트리플·고화소 카메라모듈, 3D센싱모듈 등 고부가 제품 비중 확대로 우려 대비 양호한 실적을 거뒀다.

기판소재사업은 전분기 대비 8%, 전년 동기 대비 4% 증가한 3192억원의 매출을 기록했다. 5G 통신용 반도체기판 및 고해상도 디스플레이용 2Metal 칩온필름 판매 확대로 성장세를 이어 갔다.

전장부품사업은 전분기 대비 41%, 전년 동기 대비 12% 증가한 3282억원의 매출을 기록했다. 코로나19 확산으로 인한 글로벌 자동차 시장 침체에도 불구하고 주요 고객사의 신제품 출시로 전장부품 수요가 증가했다. 특히 첨단운전자보조시스템(ADAS)용 카메라, DC-DC 컨버터 등 차량용 파워모듈 등에서 고른 실적 증가세를 보이며 매출 확대를 이끌었다.

이날 LG이노텍은 LED 사업을 종료한다고 함께 공시했다. 이에 따라 회사는 올해 12월까지만 LED 제품을 생산한다. 다만 차량용 조명 모듈 사업은 지속한다.

LED 사업은 조명용 제품을 중심으로 중국 업체들이 뛰어들며 가격 경쟁이 심화되고 수익성이 급격히 악화되어 왔다. 또한 OLED TV 확대로 인해 LCD TV 백라이트유닛용 LED 수요도 크게 줄었다.

LG이노텍는 LED 사업을 종료하는 대신 고부가 제품인 차량용 조명 모듈에 ‘선택과 집중’ 한다는 전략이다. 적자 사업 정리를 통한 회사 전체의 수익성도 적극 개선해 나간다는 방침이다.

