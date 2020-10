JB금융, 3분기 누적 순이익 2981억…전년比 1.3%↑

[아시아경제 김민영 기자]JB금융지주는 올해 3분기 누적 지배기업 소유주 지분 당기순이익 2981억원을 기록했다고 28일 밝혔다. 이는 전년 동기(2942억원) 대비 1.3% 증가한 수준이다.

JB금융 관계자는 “신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 관련 선제적 대손충당금 추가 적립(3분기 151억원) 등 일회성 요인을 제외할 경우 14.3%의 순이익 증가율을 기록한 것”이라고 설명했다.

주요 경영지표 부문에서 지배 지분 자기자본이익률(ROE) 11.13% 및 그룹 연결 총자산순이익률(ROA) 0.84%를 기록하며 업계 최고 수준의 수익성 지표를 유지했다고 덧붙였다.

JB금융은 보통주자본비율(잠정)은 전년 동기 대비 0.37%포인트 상승한 10.20%를 기록, 지난 6월 바젤Ⅲ 최종안 조기도입 이후 두 자릿수 비율을 안정적으로 유지하고 있다. 국제결제은행(BIS) 비율 역시 13.40%를 달성해 전년 동기 대비 0.01%포인트 상승했다.

자산건전성 지표도 개선됐다. 연체율은 전년 동기 대비 0.15%포인트 개선된 0.60%, 고정이하여신비율도 전년 동기 대비 0.15%포인트 낮아진 0.68%를 기록했다. 또 대손비용률은 코로나19 대응 추가 충당금 적립 후에도 0.41%를 기록하며 하향 안정화 추세를 이어갔다.

다만 코로나19 확산에 따른 경기 둔화와 시중금리 하락으로 순이자마진(NIM)은 다소 줄어들었다. 그럼에도 그룹 핵심 계열사들은 견고한 실적을 이어갔다. 올해 3분기까지 누적 기준으로 전북은행은 907억원의 순이익을 시현했고, 광주은행은 1377억원의 순이익을 냈다. JB우리캐피탈도 855억원의 순이익을 달성했다. 손자회사인 캄보디아 프놈펜상업은행(PPCBank)도 145억원의 순이익을 기록했다.

김민영 기자 mykim@asiae.co.kr