[아시아경제 이동우 기자] LG이노텍은 LED 업황 경쟁심화 및 사업부진에 따라 LED사업을 종료한다고 28일 공시했다.

해당 사업부문 매출액은 3267억원으로 최근 매출액 대비 3.9%다.

LG이노텍 관계자는 "잔여 자산을 처분하고 선택과 집중을 통한 사업 포트폴리오를 개선할 것"이라고 말했다.

