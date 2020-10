증선위 '회계처리 위반' 지엘산업개발에 증권발행제한 조치

[아시아경제 이민지 기자] 금융위원회 산하 증권선물위원회(증선위)는 28일 제19차 회의에서 회계처리기준을 위반해 재무제표를 작성하고 공시한 지엘산업개발에 대해 증권발행제한 2개월, 감사인지정 1년의 조치를 의결했다고 밝혔다.

회사의 재무제표를 감사하면서 회계감사기준을 위반한 감사인에 대해 한국공인회계사회에서 감사업무 등의 조치를 취했다. 이에 따라 삼영회계법인은 손해배상공동기금 20%를 추가적립하고 동사에 대해 2년간 감사업무를 제한키로 했다. 담당 공인회계사는 주권상장·지정회사 감사업무를 1년간 제한받고 직무연수 6시간을 받도록 했다.

한편 증선위는 지난 2018년 회계연도 감사 전 재무제표 제출의무를 위반한 49개 주권 상장법인에 대해 감사인지정(12개사), 경고(21개사), 주의(16개사) 조치를 내렸고 75개 비상장법인에 대해서는 감사인지정(2년 1개사, 1년 3개사), 경고(24개사), 주의(47개사) 조치를 의결했다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr