유명순 씨티은행장 "특화된 차별점 극대화하자"

28일 사내방송 통해 취임 일성

[아시아경제 김민영 기자] 유명순 신임 한국씨티은행장은 28일 취임 일성으로 “탁월함을 위한 재설정(Reset for Excellence)”을 말했다.

유 행장은 이날 오전 사내방송을 통해 “고객과 은행, 그리고 우리 자신을 위해 탁월함을 추구하자”며 이같이 밝혔다.

유 행장은 “우리가 가진 특화된 차별점을 극대화해 지속적으로 시장 우위를 공고히 해야 한다”면서 “우리는 자산관리(WM) 서비스와 글로벌 네트워크를 기반으로 하는 기업금융(IB) 서비스, 편리하고 안전한 디지털금융 서비스의 차별화를 위해 투자하고 역량을 강화해 왔다”고 강조했다.

또 조직문화를 바꿔 활기를 불어넣겠다고 다짐했다. 그는 “빠른 의사결정과 업무처리를 위한 프로세스 개선을 통해 고객이 씨티를 필요로 하는 골든아워를 놓치지 않고 오롯이 고객에게 집중할 수 있는 시간을 늘리도록 해야겠다”며 “책임감을 가지고 업무를 주도하는 문화를 더욱 증진시키겠다”고 했다.

노사관계에 대해서도 언급했다. 유 행장은 “건설적인 노사관계를 위해 노력해야겠다”면서 “노사 간 서로를 존중하며 운명 공동체적 파트너로서 변화하는 여건 속에서 합리적인 대안을 함께 찾아 미래를 준비해 나가기를 진심으로 바란다. 항상 열린 마음으로 건설적인 대화의 창을 열어 놓도록 하겠다”고 했다.

유 행장은 이어 “오늘 우리는 씨티은행의 새로운 챕터를 시작하는 출발선에 서 있다”며 “우리의 사명과 공동의 목표를 달성하기 위한 마음과 자세를 새롭게 해 스스로의 탁월함을 함양하고 고객이 신뢰하는 최고의 은행을 만드는 이 여정에 함께 출발해 주시기 바란다”고 말했다.

