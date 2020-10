[2020여성지수] 카카오, 남녀 모두에 유연한 성평등 조직문화

[아시아경제 이현주 기자] 카카오는 입사 지원서에 성별 기입란 및 지원 사진 등록란을 아예 없애 성평등한 조직문화를 만들어 가고 있다.

대부분의 제도에 성별 제한이 없으며 여직원의 평균 근속 연수가 남직원보다 2개월 높다.

업무 평가 등에 있어서도 성별에 따른 기준은 없으며 성과에 따른 평가제도를 운영한다. 직급체계가 없어 승진제도는 운영되지 않는다. 조직장을 대상으로 멘토링 프로그램을 운영 중이며 성별에 제한을 두지 않고 있다.

가족돌봄과 관련해 휴가, 휴직, 단축근무가 모두 가능하며 성별에 관계 없이 임직원 누구나 사용 가능하다. 올해 가족돌봄휴가를 사용한 직원은 남성이 여성보다 많았다. 남성 근로자도 출산휴가, 태아검진휴가, 육아휴직 등을 활발히 사용한다. 연 1회 '카카오 패밀리데이'를 운영 중이다. 사내 어린이집은 총 3곳을 운영하고 있으며 국내 IT 기업 중 최대 규모다.

임직원이 직접 근무 시간을 설정하는 완전자율 출퇴근제도를 통해 유연 근무 활성화에 앞장서고 있다. 성평등과 관련해선 이를 위반할 시 상임윤리위원회를 통해 절차에 맞춰 심의 및 징계를 하고 있다. 올해 여성 사외이사 2인을 선임해 사외이사 절반이 여성으로 채워졌다.

이현주 기자 ecolhj@asiae.co.kr