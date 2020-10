[아시아경제 배경환 기자] 옵티머스자산운용(옵티머스) 로비 의혹을 수사 중인 검찰이 전직 금융감독원 직원을 소환 조사했다. 이 직원은 김재현 옵티머스자산운용 대표 측으로부터 뒷돈을 받은 혐의를 받고 있다.

28일 검찰에 따르면 서울중앙지검 경제범죄형사부(부장검사 주민철)는 27일 김 대표로부터 로비 자금 2000만원을 받아 금감원 전 직원 A씨에게 전달하겠다고 한 브로커 김모씨의 경기 시흥시 사무실과 주거지에 대한 압수수색을 집행했다. 금감원 전 직원 A씨 역시 소환돼 조사를 받았다.

검찰은 앞서 22일에는 선박용품 제조업체 해덕파워웨이 최대주주 업체인 화성산업의 경기 화성시 사무실과 대표이사 박모씨의 주거지, 거래업체에 대한 압수수색도 집행했다. 해덕파워웨이는 옵티머스의 무자본 인수합병 의혹이 제기된 곳이다.

