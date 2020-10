담양군, 금연 환경조성 평가 ‘보건복지부 장관 표창’ 수상

[담양=아시아경제 호남취재본부 김육봉 기자] 전남 담양군(군수 최형식)은 ‘지역사회 금연 환경조성 우수사례’ 평가에서 우수기관으로 선정돼 ‘보건복지부 장관 표창’을 수상했다고 28일 밝혔다.

군이 제출한 금연 환경조성 우수사례 ‘함께 만들어요! 담배 없는 생태도시 담양’은 사업 수행의 효과성, 지속발전 및 활용 가능성 등 평가항목 전반에서 고루 높은 점수를 받아 우수기관으로 선정됐다.

군은 먼저 관내 지역사회 주민들과의 소통과 참여를 강화하기 위해 관내 걷기 동호회와 연계한 금연 서포터즈를 결성해 흡연의 폐해와 금연의 중요성에 대한 홍보를 펼쳤다.

또 전남금연지원센터, 씨젠의료재단 등과의 협력체계를 구축해 다각적인 금연 환경 기반을 마련했다.

특히 금연 4주 유지자 대상 종양표지자 검사 지원과 금연 중도 탈락자를 대상으로 한 재등록 추진 프로그램을 통해 6개월 금연성공률은 전년도 대비 11.6% 상승, 금연클리닉 재등록은 전년도 대비 2.7% 상승하며 사업 수행의 효과성을 입증했다.

김순복 보건소장은 “이번 수상은 지역 주민들의 금연결심 및 금연실천 분위기 조성을 위해 다각적인 노력을 기울인 결과이다”라며 “앞으로도 맞춤형 금연사업을 추진해 군민의 건강증진을 위해 더욱 노력하겠다”고 말했다.

