상상인증권, 비대면 계좌개설 고객 대상 신용융자 금리 연 2.9% 이벤트

[아시아경제 오주연 기자]상상인증권은 내년 3월 31일까지 비대면 계좌개설 신규 개인 고객에게 연 2.9%의 신용융자 금리를 적용하는 이벤트를 진행한다고 28일 밝혔다.

이번 이벤트는 주민등록번호 기준 상상인증권에 계좌개설 이력이 없고, 이벤트 기간 내 최초 비대면 계좌를 개설하는 신규 개인 고객이라면 누구나 참여 가능하다. 평균 5.3% 수준의 대출 금리를 적용하고 있는 업계와 비교해 2.9%라는 파격적인 이자율을 제공해 기대를 모으고 있다.

이벤트는 상상인증권 전용 앱 '상상인 엠플러스(mPlus)'를 통해 참여할 수 있다. 신규 모바일 비대면 계좌를 개설한 후 HTS·MTS에 로그인해 신용 이자 약정을 체결하고, 주식 주문에서 신용으로 주식매수를 진행하면 된다. 300억 한도로 진행돼 한도소진 시 조기 종료될 수 있으며, 당사 사정에 따라 일정이 변경될 수 있다.

특히 업계의 신용융자 기본 만기일은 90일이지만, 이번 이벤트는 만기일을 1회 연장할 경우 최대 180일간 금리 혜택을 누릴 수 있다. 180일 이후 연장 신용이자율은 누적 사용일수로 계산하여 담보종목 등급별 차등 이자율로 변경 적용된다. 기타 자세한 내용은 상상인증권 홈페이지와 고객센터를 통해 확인 가능하다.

이명수 상상인증권 대표는 "주식 투자에 있어 발생하는 높은 금리에 대한 고객 부담을 덜어드리고자 이번 이벤트를 마련하게 됐다"며 "앞으로도 다양한 상품과 서비스를 제공해 고객 만족도를 높이고 경쟁력을 갖춰 나갈 것"이라고 전했다.

