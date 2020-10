유안타證, 글로벌 성장주 투자하는 '유안타 뉴웨이브랩' 출시

유안타 아시아 리서치 네트워크 운용 자문 활용

[아시아경제 이민우 기자] 유안타증권이 글로벌 성장주에 투자하는 랩어카운트 상품을 출시했다.

유안타증권은 글로벌투자정보센터 및 유안타 아시아 리서치 네트워크의 운용 자문을 바탕으로 글로벌 성장주에 투자하는 랩어카운트 상품 '유안타 뉴웨이브 랩'을 출시한다고 28일 밝혔다.

'유안타 뉴웨이브 랩'은 미국, 중국, 한국, 대만, 베트남 등 해외 주요 증시에 분산 투자하는 동시에 글로벌 성장주에 대한 집중 투자로 초과수익을 추구하는 상품이다. 이를 위해 톱다운(하향식), 바텀업상향식) 및 테마 접근 방식으로 종목을 선정하고 편입 종목수는 10~15개로 압축해 포트폴리오를 구성한다.

특히 장기적 안목에서 시대 및 경제 패러다임의 변화, 증시 주도주 변화를 파악, 반영하기 위해 유안타증권 글로벌투자정보센터 자문과 유안타 아시아 리서치 네트워크를 적극 활용해 운용 시너지를 높인다는 설명이다.

최소가입금액은 1000만원 이상이며, 수수료로 1%를 선취하고 가입일로부터 매 3개월마다 자산평균잔액의 0.375%(후취 연1.5%)를 후취한다. 유안타증권 전국 지점에서 가입할 수 있다. 자세한 사항은 지점과 고객센터로 문의하면 된다.

김주형 유안타증권 랩운용팀장은 "올해 들어 국내투자자들의 해외주식 직접투자는 전년대비 300% 가까이 성장(상반기 누적 기준)하는 등 글로벌 자산배분 관점에서 해외주식 편입은 필수적이 되면서 글로벌 종목 선정 중요성도 부각되고 있다"며 "이번 상품은 글로벌 주요 증시에 분산 투자하고 싶지만, 시장 및 종목 선정에 어려움을 겪는 고객들의 수익 향상에 도움이 될 것"이라고 설명했다.

