엔투셀 "브레스실버 마스크, '방탄소년단' 캐릭터 ‘타이니탄' 라이선스 제품 출시"

[아시아경제 유현석 기자] 엔투셀은 방탄소년단 캐릭터 '타이니탄'을 패키지에 담긴 '브레스실버 타이니탄(BREATH SILVER TinyTAN)' 마스크를 출시한다고 28일 밝혔다.

'타이니탄'은 방탄소년단 일곱 멤버들이 귀여운 모습으로 탄생한 캐릭터이다. 방탄소년단의 제 2의 자아가 발현돼 캐릭터가 됐다는 콘셉트다. 빅히트아이피(IP)는 지난달 10일 방탄소년단 캐릭터 ‘타이니탄’ 공식 출시를 알리며 "방탄소년단 멤버의 특징 뿐만 아니라 평소 습관이나 특징적인 포즈뿐만 아니라, 그들이 음악과 퍼포먼스로 전해온 선한 영향력과 치유의 메시지까지 캐릭터에 그대로 투영했다"고 설명했다.

엔투셀은 나노기술 연구·개발(R&D) 기반회사로 전기방사를 통한 나노섬유를 대량 생산 기술을 보유하고 있다. 2017년 출시한 마스크 브랜드 '브레스실버'는 PM 0.1 직경을 가진 초미세 나노파이버 필터가 내장된 고기능성 마스크다. 미국 환경 보호국(EPA)에 등록된 항균 복합체 캡슐 'SSNC'가 적용돼 650종 이상의 유해 세균 등을 차단해준다고 회사 측은 설명했다.

또 장시간 착용시 내부 습기로 인해 필터 효율이 저하되는 기존 정전기방식의 마스크와는 다르게 PM 0.1 직경을 가진 초미세 나노섬유 필터 ‘BREAXELL’을 사용해 정전기의 도움 없이 물리적인 여과 방식으로 초미세먼지를 필터링해 효율이 지속적으로 유지된다. 이와 함께 필터 내에 수많은 미세기공이 존재하여 공기입자를 자유자재로 통과시킴으로써 편안한 호흡을 구현한 점이 장점으로 꼽힌다.

현재 ‘브레스실버’ 마스크는 미국 FDA, 유럽 CE 인증을 획득하여 글로벌 마스크 시장에서 프리미엄 마스크 입지를 굳히고 있다.

엔투셀 관계자는 "방탄소년단 캐릭터 ‘타이니탄’과의 협업을 통해 글로벌 프리미엄 마스크 시장을 선도하고 있는 '브레스실버' 마스크의 브랜드 인지도와 판매량이 본격적으로 증가할 것”이라며 “브레스실버 타이니탄은 다음달 미국, 일본, 태국, 홍콩, 대만, 중동 등 글로벌 출시 예정으로 기획패키지 구성을 통해 방탄소년단 캐릭터 ‘타이니탄’이 담긴 마스크목걸이, 항균 파우치등을 제공할 것"이라고 말했다.

유현석 기자 guspower@asiae.co.kr