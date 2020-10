[아시아경제 황윤주 기자] 박영선 중소벤처기업부 장관이 27일 서울 일원동 삼성서울병원에 마련된 이건희 삼성그룹 회장 빈소에서 취재진과 만나 "30여년 전 대한민국의 먹거리를 반도체로 선택했다는 (이건희 회장의) 통찰력이 오늘날의 글로벌 삼성을 만들었다고 생각한다고 밝혔다.

'삼성 저격수'로 불리며 재벌 개혁을 주장해온 박 장관은 이 회장과의 인연에 대해 "재벌 개혁은 잊혀서는 안 되는 화두다"라며 "재벌 개혁이 삼성의 경쟁력, 특히 글로벌 경쟁력을 지속하는데 앞으로도 많은 힘이 될 것"이라고 말했다.

