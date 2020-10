NH농협금융, 자산운용 전략회의 개최…시너지 제고 방안 논의

[아시아경제 박선미 기자]NH농협금융은 27일 서울 중구 농협금융 본사에서 김형신 사업전략부문장(부사장) 주관으로 제4차 농협금융 자산운용 전략회의를 개최했다.

회의는 계열사의 자산운용 부서장들이 참석한 비대면 화상회의 형식으로 진행됐다. 농협금융 자산운용 부문의 시너지 현황을 점검하고 각 계열사의 특성에 따른 향후 시너지 발전 방향을 논의하는 자리였다.

내부 위탁운용을 중심으로 한 범농협 차원의 운용 역량 결집과 각 계열사 라인업을 활용한 투자기회 확대 등 다양한 논의가 이뤄졌다. '숨겨진 채권시장 이야기'라는 주제로 국내외 채권시장과 금리 흐름 전반에 대해 분석하고, 미 대선 이후의 금리 및 정책 향방에 대해서도 토론했다. 또한 인공지능(AI) 상장지수펀드(ETF) 운용사인 크래프트테크놀로지스의 김형식 대표를 초청해 AI 자산운용 트렌드를 주제로 인공지능 기반 자산운용의 현황(알고리즘, 성과)에 대해 강의를 진행했다.

김형신 사업전략부문장은 “시장의 불확실성이 확대되는 등 어려운 상황일수록 각 계열사의 다양한 자원을 활용한 지속적인 협력이 중요하다"며, “그간 유동성 장세로 시장 반등이 지속적인 상승으로 이어져왔으나 미 대선 및 향후의 통화정책 방향에 따라 시장 변동이 예상되는 만큼 4분기에도 적극 대응해달라”고 당부했다.

