출판창작허브 '마포출판문화진흥센터' 진화?

스타트업 출판사, 작가, 일러스트레이터, 북튜버 등 입주한 ‘출판창작허브’ 강좌-멘토링-네트워킹 등 지원프로그램 가동…입주자 만족도 매우 커...일반 코워킹(co-working) 공간서 경험 힘든 플랫폼P만 경쟁력으로 진화 중

[아시아경제 박종일 기자] 두 아이의 엄마이자 일반인을 위한 드로잉 안내서 ‘의자와 낙서’(2019)를 출판한 서지형 작가(42)는 플랫폼P에 대해 100점 만점이라고 했다. 서 작가는 “이 곳은 천천히 조용한 연대가 이뤄지는 장소다. 한 공간에서 각자에게 필요한 강좌와 멘토링, 네트워크 활동 등을 선택해 경험할 수 있기 때문에 시간 활용 면에서 탁월한 기회를 제공한다”고 말했다.

일반적인 코워킹(co-working) 공간에서는 경험하기 힘든 플랫폼P만의 경쟁력에 관한 이야기였다. 실제 플랫폼P는 창작자나 입주사를 위한 전문 강좌와 1대1 멘토링, 네트워크 세미나 등 지원 프로그램을 가동하고 있다.

시설을 갖추고 관련 업계 종사자를 입주시킨 뒤 시설의 운영 관리에 치중하는 여타 시스템과 차별화된 요소라고 할 수 있다.

'양준일 Maybe'를 펴낸 신생 출판사 모비딕 커뮤니케이션의 정기영 대표(54)는 전문 강좌 프로그램 이후 진행된 강사와의 1대1 멘토링에서 깊은 영감을 얻었다.

그는 “멘토링 중 해외 저작물의 저작권 관련한 부분에서 생각지 못한 큰 도움을 받았고 그 결과 2건의 계약 체결을 앞두고 있다”라고 말했다.

플랫폼P에 대해 정 대표는 “이 곳은 우선 좋은 기운이 감도는 곳이다. 책에 대해 각별함을 갖고 있는 사람들이 훌륭한 지원 프로그램을 통해 서로 소통하고 시너지 효과를 내는 점이 그런 기운을 만들고 있다고 생각한다”라고 말했다.

지난 7월 홍대입구역 복합역사 내 코-스테이션(CO-STATION) 2~3층 구간에 연면적 2,438.98m² 규모로 조성된 플랫폼P는 3층(716.96㎡) 창업지원 공간에 20개의 독립적 입주실과 32개의 오픈오피스석, 오픈키친, 회의실, 미니라운지 등이 들어서 있다. 2층(1187.61㎡) 문화·창작 공간에는 북앤라운지, 카페, 80석 규모의 다목적실, 60석 이상의 워크플레이스, 편집실 및 멀티미디어실 등이 갖춰져 있다.

입주를 위한 모집 공고에는 총 250여 팀이 지원해 5:1 이상의 경쟁률을 보였다. 구는 이 가운데 창업 초기 출판사와 스타트업, 1인 창작자 등 총 52팀의 1기 입주자를 선정해 업무공간과 지원 프로그램을 제공하고 있다.

서지형 작가는 조만간 시니어를 위한 드로잉 안내서 '흔들리는 선'을 출간할 계획이다. 생애 처음 그리기에 도전하는 이들에게 현대미술의 즐거운 방법론을 제시하고 미술 안에서 ‘즐거운 놀라움’ 또는 ‘자연스럽게 실망하기’를 경험시키며 ‘아름다움과 아름답지 않음’에 대한 편견을 무뎌지도록 하는 드로잉 안내서다.

정기영 대표는 현재 일곱 마리의 고양이들과 함께 살며 고양이에 대한 세심한 관찰을 통해 관련 이해를 넓혀주는 집사의 애니멀로그 '고양이를 부탁해'(저자 김은선)의 출간을 앞두고 있다.

스타트업 안타레스의 조민호 대표는 플랫폼P에서 지속 가능한 출판 활동을 꿈꾸고 있다. 단순히 돈을 위해 출판을 하는 단기적 안목이 아닌 대한민국 문화산업과 출판계에 기여할 수 있는 회사로 성장하기 위해 플랫폼P에서 그 기틀을 잡는다는 구상이다.

한편, 마포출판문화진흥센터는 오는 30일까지 워크플레이스(코워킹 오피스) 멤버십 회원을 모집한다.

신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)으로 인해 개방하지 못했던 플랫폼P의 마지막 입주 공간인 워크플레이스는 회의실과 폰부스, 오픈키친 등 출판 창업에 최적화된 업무 환경을 갖춘 개방형 창업 공간이다.

월 단위 회원제로 운영되며 사용자는 출판에 특화된 교육프로그램에 우선 참여 기회와 다목적실, 소강의실 등 대관 할인을 받을 수 있다. 멀티미디어실, 편집실 등 월 1회 무료 사용권 혜택도 주어진다.

모집 대상에는 출판 관련 창작자뿐만 아니라 일반 시민(만 19세 이상)까지 포함된다. 월 사용료는 22만 원(부가세 및 관리비, 공과금 일체 포함)이다. 사용 기간은 1개월 단위로 갱신되며 기존 멤버십 회원의 경우 최대 5회까지 연장 신청이 가능하다.

사용 신청은 10월30일 마포출판문화진흥센터로 하면 된다.

유동균 마포구청장은 “창작자들의 꿈이 모여 서로 시너지를 내고 열정을 더 키워가고 있는 마포출판문화진흥센터는 부진을 겪고 있는 지역의 출판 및 디자인 산업의 부흥을 이끌 지렛대가 될 것”이라며 “2022년 준공 예정인 마포 출판·인쇄 스마트앵커와 연계해 단발성 지원이 아닌 지속적인 스케일업 지원을 펴겠다”라고 비전을 밝혔다.

