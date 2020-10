홍남기 "이건희 회장, 한국경제 발전 혁신경영 앞장서 실행"

[아시아경제 이동우 기자] 홍남기 경제부총리 겸 기획재정부 장관은 26일 이건희 삼성 회장 빈소를 방문해 "고인께서는 한국경제 발전에 기업가 정신과 혁신 경영을 앞장서 실행했다"고 말했다.

홍 부총리는 이날 오후 이 회장의 빈소가 마련된 서울 강남구 삼성서울병원 장례식장을 찾아 이 회장에 대해 "글로벌 초인류 전략을 일찌감치 실행해 성과를 일궈내신 분으로 기억한다"고 회고했다.

그러면서 "생전 고인께서 지향하셨던 기업 경영적 전략과 성과는 앞으로 한국경제가 글로벌 경제에서 초인류 선도국가로 도약하는 데 큰 디딤돌이 되리라 생각한다"며 추모했다.

홍 부총리는 빈소에서 어떤 말씀을 나눴느냐는 취재진의 질문에 "개인적인 것도 있고, 이재용 삼성전자 부회장과 최근 경제상황에 대해 짧게 이야기를 나눴다"고 밝혔다.

한편 비슷한 시각 장례식장을 찾은 조성욱 공정거래위원장은 "개인적인 인연 보다 우리 한국경제 성장과 같이 하고, 재계에 상징적인 분이라 (빈소를 찾았다)"고 말했다.

조 위원장은 다만 삼성 지배구조에 대한 의중에는 "차후 말씀드리겠다"며 즉답을 피했다. 그러면서 "유족들애게 애도의 말씀을 드린다"고 짧게 답했다.

