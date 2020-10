[포토]문 닫히는 CGV 명동역 씨네라이브러리

26일 CJ CGV는 대학로, 명동역 씨네라이브러리, 등촌, 연수역, 홍성, 대구아카데미, 광주금남로 7개 지점의 운영을 중단했다. CGV는 코로나19 장기화로 인한 경영상의 어려움을 극복하기 위해 부득이하게 일부 극장의 영업을 중단하게 됐다고 설명했다. 사진은 이날 CGV 명동역 씨네라이브러리의 모습. /문호남 기자 munonam@

