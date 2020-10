[아시아경제 우수연 기자]현대자동차는 26일 2020년 3분기 경영실적 컨퍼런스 콜에서 "2018년 이후 3분기마다 반복적으로 이어진 품질비용 이슈에 대해 주주들께 염려를 더해 드려 송구스럽다"며 "향후 추가 발생할 수 있는 우려를 최소화하기 위해 예측 가능한 범위 내에서 보수적으로 비용을 산정했다"고 말했다.

이어 4분기 실적 전망에 대해서는 "글로벌 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 재확산 우려로 수요 회복 관련 불확실성이 확대되고 비우호적인 환율 환경이 지속되고 있다"며 "4분기에도 신차효과 기반으로 이익 개선과 점유율 향상 및 손익 회복을 위해 노력하겠다"고 말했다.

